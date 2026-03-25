お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が25日に自身のYouTubeチャンネルを更新。「粗品VS漫才劇場〜アンチコメントの変〜」の配信チケットで売り上げた約1億円の使い道について説明した。同ライブの配信チケットの売り上げが4万5000枚を突破したと報告した。現時点で約1億円の利益があるといい、この使い道について当初は「全額漫才劇場に寄付しようと思っていたんです」と明かした。そこで関係者と話し合った結果「“お母