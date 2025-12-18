フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会（１９日開幕、東京・代々木第一体育館）山本草太（ＭＩＸＩ）は１８日の公式練習で、順調な仕上がりを披露した。ショートプログラム（ＳＰ）の曲かけで４回転―３回転の連続トウループ、４回転サルコー、トリプルアクセル（３回転半）を着氷した。「いい練習を積み重ねて来られた。練習と同じことをやるだけという気持ち。いつも通りやれたら」と抱負を