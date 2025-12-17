みずほPayPayドーム福岡（福岡市中央区）に隣接する商業施設、「BOSS E・ZO FUKUOKA」（ボス イーゾ フクオカ）近くで男女2人が刺される事件が2025年12月14日に起き、無職の山口直也容疑者（30）が殺人未遂などの容疑で逮捕・送検された。商業施設の1階には、アイドルグループのHKT48が本拠地とする劇場が入居。刺された2人のうち、男性はHKT48運営会社のスタッフで、山口容疑者はメンバーを狙って犯行に及んだとの見方も出ている