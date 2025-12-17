格闘家のやるべしたら竜が16日、自身のX（旧Twitter）を更新。くも膜下出血と診断された経緯や現在の容態を明かし、反響を呼んでいる。やるべは、13日に行われた格闘技イベント『BreakingDown 18』の前日会見で、対戦相手の江口響から不意打ちでビンタを受け転倒。頭部を強打したことで、予定されていた試合は中止となっていた。今回の投稿でやるべは、まず「皆さん、たくさんのご心配とメッセージありがとうございます」とファン