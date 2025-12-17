奨学金の返済を終えた瞬間、多くの人が「これで肩の荷が下りた」と感じることでしょう。一方で、資産形成という視点で見ると、その選択が本当にお金にとって最善だったのかは、あらためて考える余地があります。 近年は投資環境の整備が進み、若いうちから資産運用を始める人も増えています。そのようななかで、「借金を早く返すこと」と「お金を増やすために運用すること」は、必ずしも同じ方向を向いた判断とはかぎりません