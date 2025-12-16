16日、都内ホテルで「JLPGAアワード2025」が開催された。シーズン4勝を挙げた23歳・佐久間朱莉が『年間最優秀選手賞』『賞金ランキング第1位』『平均ストローク第1位』『特別賞』（Hitachi 3Tours Championship優勝メンバー）の4冠を達成した。【アワード写真】大胆スリット！脇元華のゴージャスドレス4月の「KKT杯バンテリンレディス」で待望のツアー初優勝を挙げると、そこから2カ月あまりの間に2勝を積み上げた。終盤戦の「マ