佐久間朱莉が最多4冠 主要3部門総なめ「自分が思い描いた以上のいいシーズンに」【JLPGAアワード受賞者の声】
16日、都内ホテルで「JLPGAアワード2025」が開催された。シーズン4勝を挙げた23歳・佐久間朱莉が『年間最優秀選手賞』『賞金ランキング第1位』『平均ストローク第1位』『特別賞』（Hitachi 3Tours Championship優勝メンバー）の4冠を達成した。
【アワード写真】大胆スリット！ 脇元華のゴージャスドレス
4月の「KKT杯バンテリンレディス」で待望のツアー初優勝を挙げると、そこから2カ月あまりの間に2勝を積み上げた。終盤戦の「マスターズGCレディース」で4勝目を果たし、最終戦を待たずして年間女王の座についた。メルセデス・ランキング1位（年間女王）、賞金ランキング1位（2億2728万5959円）、平均ストローク1位（70.0585）と主要3部門を総なめ。史上初の3連覇を成し遂げた「Hitachi 3Tours Championship」の優勝メンバーとしても壇上に上がった。【佐久間朱莉 受賞コメント】「今シーズンは初優勝することを目標にしていました。早いうちに優勝することができて、4勝を挙げて、年間女王まで上り詰めることができました。自分が思い描いた以上の、いいシーズンになったと思います。たくさんの方に支えられたおかげでここまで来ることができました。数少ない2億円プレーヤーになれたこと、平均ストローク1位という賞を受賞できてとてもうれしく思いますが、69台を目指していたので、来年の目標として頑張ります。感謝の気持ちを忘れずに、引き続き、頑張ってまいりますので、今後とも応援よろしくお願いします」
