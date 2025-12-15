12月14日、投開票を終えた静岡県伊東市の市長選で落選した田久保真紀前市長が15日未明、SNSを更新し、「みなさんの想いに感謝しかありません」「改めてまたみなさんとお話し出来る場を作りたい」などとつづりました。 田久保前市長は14日、自身の学歴詐称疑惑に端を発する失職に伴う伊東市長選で、4131票の獲得にとどまり落選しました。 15日未明、SNSを更新し、「これだけの逆境の中でも私を信じて支えてくれたみなさんの想いに