【地震情報 2025年12月14日】(23:31更新)23時26分頃、能登半島沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM4.9、最大震度4を石川県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。