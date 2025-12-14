◇WTTファイナルズ香港2025 張本智和4-2モーレゴード（14日、中国・香港）卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港の男子シングルス決勝が行われ、世界ランキング5位の張本智和選手が同4位・スウェーデンのモーレゴード選手と対戦しました。張本選手はモーレゴード選手に対して通算1勝2敗でしたが、試合は第1ゲーム序盤、リードする展開を作りますが5-4から3連続ポイントを許し5-7と逆転。それでもそこから4連続ポイントで再逆