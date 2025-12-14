タブレット端末市場がにぎやかだ。この11月、販売台数前年比が195.6％、販売金額も167.9％と、近年にない大幅な伸びを示している。要因は価格の下落だ。全国2300の家電量販店やオンラインショップなどのデータを集計する、BCNランキングで明らかになった。ここ3年のタブレットの平均単価は、24年5月につけた7万300円がピーク。以降、緩やかな下落傾向が続いてきた。特にこの10月には4万9100円と、4万円台に突入する場面もあっ