「新幹線」の車内では、さまざまな人が乗り合わせるだけに、お互いに配慮することが重要だ。しかしながら、他人の“マナー違反”が目につくこともあるかもしれない。注意したくもなるが、相手が逆上してしまう可能性もあるため、その判断は難しいところである。◆静かな車内に漂う小さな緊張感出張帰りの夕方、中田実さん（仮名）は博多発の新幹線に乗り込んだ。通路側の席に座った中田さんの前方には30代くらいの女性が座っていた