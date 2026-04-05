成果を出し続ける人の休み方は何か。元マッキンゼーでOECD職員の星歩さんは「フランスの多くの人が、昼休みは同僚とレストランで一緒にランチを取るのが一般的で、コーヒーブレイクも多くの人が毎日ちゃんと取る。週末は『自分と家族の時間』であり、そこに仕事を持ち込むのはマナー違反である」という――。※本稿は、星歩『世界基準の仕事術』（大和出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／tonefotografia※写真は