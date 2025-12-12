この1年の世相を漢字1文字で表す「今年の漢字」の発表に先立ち、小野田経済安保相は12日午前の会見で、自らが選ぶ「今年の漢字」を「推」と明かした。小野田氏は、「推」を選んだ理由について、まず「経済安全保障推進や外国人政策など、いろんな政策に横串を刺して、しっかり推進していく仕事を預かっていて、政策を力強く推進していくべき1年になった」と述べた。そのうえで、「推しが総理になりまして。はい。『推し活』をした1