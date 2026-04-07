7日、小野田紀美経済安保・科学技術政策担当大臣が、閣議後の会見で記者からの質問に答えた。【映像】小野田大臣、“笑顔で皮肉”？の瞬間（実際の様子）科学に関する様々な項目を紹介する学習資料「一家に1枚ポスター」についての話題が出た後、記者が「（4月13日から）『科学技術週間』が始まりますが、（小野田）大臣の学生時代や会社員時代の科学技術に関する思い出やエピソードがありましたら教えてください。また、今回