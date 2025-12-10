news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「クレーンゲームで“拳銃”流通全国で約1万6000丁出回る」についてお伝えします。◇中国製のプラスチックの拳銃。一見、子ども向けのおもちゃに見えますが…。テレビ岩手今野あさひ記者「回収の対象となっているおもちゃの拳銃です。中に弾を込め、撃つことができます」“おもちゃの拳銃”「リアルギミックミニリボルバー」は、本体も銃弾も本物の回転式の拳銃と同じつ