連載第79回サッカー観戦7500試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7500試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。FIFAワールドカップ2026の組み合わせが決まり、日本の対戦相手も決まりました。1974年の西ドイツ大会からＷ杯を現地観戦している後藤氏が、今回の大会を展望します。【"死の組"はない】12月５日にアメリカ