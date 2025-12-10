チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第6節が9日に行われ、アタランタ（イタリア）とチェルシー（イングランド）が対戦した。アタランタはリーグフェーズ第1節で昨季王者のパリ・サンジェルマン（フランス）に0−4と大敗を喫したものの、以降は3勝1分と無敗をキープ。現在はマルセイユ（フランス）を1−0、フランクフルト（ドイツ）を3−0で破って2連勝を飾っており、上位8位以内に入ってラウンド16へのストレートイン