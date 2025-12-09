17LIVEは、アプリ内のユーザーを対象に『ライブ配信×購買体験』に関するユーザー調査を実施したと発表した。 【画像】『ライブ配信×購買体験』に関するユーザー調査結果まとめ アンケートによると、ライブ配信利用者の3人に1人（33.2%）は、ライブ配信で商品を購入した経験があると回答している。 中でも約4割（43.6%）が「食品・飲料」をライブ配信で買えたら嬉しいと回答