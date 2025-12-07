「柔道・グランドスラム東京大会」（７日、東京体育館）男子６６キロ級準々決勝で五輪２連覇王者の阿部一二三（２８）＝パーク２４＝が崖っぷちに追い込まれたが、残り２秒で逆転勝ちし、準決勝進出を決めた。残り１分３７秒で浮落で技ありを奪われ、そのまま時間は過ぎ、残り１０秒を切った。万事休すかと思われたが、残り２秒、横落で技ありを奪い、そのまま抑え込んで、合わせ技一本勝ちした。鮮やかな逆転勝ち会場は大盛