新潟のFWマテウス・モラエスが衝撃ゴールアルビレックス新潟は12月6日、J1リーグ最終節でFC東京と対戦し、1-1で引き分けた。この試合でFWマテウス・モラエスが圧巻ミドルで先制ゴールを決め、「これはエグい」「何回見ても美しいな」など注目を集めている。試合は前半10分、新潟が敵陣右サイドでボールを奪うと、FWブーダ、MF長谷川元希とつないでモラエスが左足一閃。豪快ミドルシュートがクロスバーに当たりながらゴールネッ