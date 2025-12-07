お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、小説家デビューすることが決定した。6日深夜放送のニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜深1：00）内で、若林が高校生のアメフト観戦についてトークする中、2026年2月20日に発売される小説『青天』（文藝春秋）出版にいたるまでのてん末を話していった。【写真あり】トゥース！若林が春日とのスーパーボウル現地ショット公開文藝春秋のサイトでは「人にぶつか