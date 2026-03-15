お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）が14日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1時）に生出演。喉の不調から復帰し、手術したことを明かした。若林は「結局オペしたのよ。オペしたんだけど、声帯に注射で4カ所、直接何を入れたのかは説明が難しくて…とにかく強くする。ずっとダメだったから」と手術したことを明かした。若林は「俺やっぱり世の40代とかってどうなんだろう。怖すぎて、オ