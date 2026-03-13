お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭（47）が13日、日本テレビで放送された「第49回日本アカデミー賞」の授賞式に番組ナビゲーターとして出演し、活動再開した。若林は2月18日に所属事務所の公式サイトを通じ、声帯の治療のため3週間休養することを報告していた。タレントの佐藤栞里とともにナビゲーターを務めた。優秀助演女優賞の女優・蒼井優が黒のロングスカート姿でレッドカーペットを歩く様子が紹介されると「山里亮太