オードリーの若林正恭が１４日深夜に放送されたニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」に出演した。喉の療養のため３週間の休養を取っていた若林は、この日が約１カ月振りの番組出演。トークの中で「結局オペしたのよ。声帯に注射で４カ所、直接、何を入れたかは説明が難しくてアレなんだけど、とにかく強くするって」と、手術を受けたことを明かした。休養から１週間で手術を行い、普通に声が出るようになったの