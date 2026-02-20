《弊社所属タレント・若林正恭オードリー）につきまして、以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました》2月18日、所属事務所であるケイダッシュステージがオードリー若林正恭（47）の休養を発表した。事務所によるコメントはこう続いている。《医師および本人と協議のうえ、約3週間を目処に休養し、治療と静養に専念させていただくことと