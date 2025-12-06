NHKは6日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）に、SixTONESが出場することを発表した。SixTONESの『紅白』出場は今回で4回目となる。【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者これまでの出場回数もSixTONESは、2020年、デビュー曲「Imitation Rain」がミリオンヒットを記録。その年の紅白で初出場を飾り、これまで3回にわたって紅白のステージを彩ってきたが、今回3年ぶりの