2024Ç¯¤ËÂ¿È¯¤·¤¿°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¶¯Åð»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢1ÅÔ3¸©¤Î·Ù»¡¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï5Æü¡¢»Ø¼¨Ìò¤È¤·¤ÆÊ¡ÃÏ¹É¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¡¢óîÆ£ÂóºÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¡¢Â¼¾å²àÏ°ÍåÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¡¢ÅÏîµæÆÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤Î·×4¿Í¤ò¶¯Åð½ý³²¤È½»µï¿¯Æþ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¹­°è¶¯Åð»ö·ï¤ò¤á¤°¤ë»Ø¼¨Ìò¤ÎÂáÊá¤Ï¡¢2022Ç¯～2023Ç¯¤Ë¤«¤±È¯À¸¤·¤¿¹­°è¶¯Åð»ö·ï°Ê¹ß2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ ¡Ò²èÁü¡Ó¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡È¥¤¥±¥á¥ó¹â¹»À¸¡É¤È¤·¤ÆÈþÃËÈþ½÷¥³¥ó¥Æ¥¹