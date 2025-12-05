「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日正午現在で、東京海上ホールディングスが「買い予想数上昇」で５位となっている。 同社は１１月１９日、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせ、通期の純利益予想を下方修正した。アジアの生保関連で金利低下による保険負債の増加を損失として認識したことなどを背景に、今期の純利益予想を従来の見通しから２００