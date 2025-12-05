「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日正午現在で、東京海上ホールディングス<8766.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



同社は１１月１９日、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせ、通期の純利益予想を下方修正した。アジアの生保関連で金利低下による保険負債の増加を損失として認識したことなどを背景に、今期の純利益予想を従来の見通しから２００億円減額し９１００億円（前期比１３．８％減）に引き下げた。決算とともに自社株ＴＯＢ（公開買い付け）の実施を発表している。下方修正を嫌気した売りがかさみ同社株は下値を探る動きとなったが、足もとでは出遅れ感が意識されているもようだ。反騰機運の高まりを見込む投資家の存在が買い予想数の増加に寄与したとみられている。



出所：MINKABU PRESS