女優の北川景子（39）が4日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。夫で歌手のDAIGO（47）について語った。VTRでインタビュアーの放送作家・野々村友紀子氏から「DAIGOさんと結婚して良かったなと思うことって」と問われた北川は、「毎日思いますね」と明言。「この方でなければ、私は結婚できてなかったんだろうなっていうことはよく思います」と言い切った。さらに「関西人って結構はっきり言