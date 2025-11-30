[11.30 J1第37節 川崎F 1-2 広島 U等々力]J1は30日、各地で第37節を開催した。川崎フロンターレは今季ホーム最終戦となる今節で引退を表明しているDF車屋紳太郎と退団が決まっているDFジェジエウが先発するも、サンフレッチェ広島に1-2で敗れた。川崎Fは前半12分、MF伊藤達哉がペナルティエリア右から中央に切り込んで左足一閃。相手をかすめたシュートはゴール右に決まって今季14点目で先制に成功した。同16分には広島のFWジ