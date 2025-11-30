広島が敵地で逆転勝利!! 川崎Fはホーム最終戦で引退表明の車屋、契約満了発表のジェジエウ&ソンリョン出場も敗戦
[11.30 J1第37節 川崎F 1-2 広島 U等々力]
J1は30日、各地で第37節を開催した。川崎フロンターレは今季ホーム最終戦となる今節で引退を表明しているDF車屋紳太郎と退団が決まっているDFジェジエウが先発するも、サンフレッチェ広島に1-2で敗れた。
川崎Fは前半12分、MF伊藤達哉がペナルティエリア右から中央に切り込んで左足一閃。相手をかすめたシュートはゴール右に決まって今季14点目で先制に成功した。同16分には広島のFWジャーメイン良にゴールネットを揺らされるも、VARが確認した結果MFトルガイ・アルスランのオフサイドで失点を免れた。
前半33分には伊藤が敵陣ペナルティエリア内でMF越道草太の足首を強く踏んでしまう。一発退場の可能性でVARが介入したが、主審はイエローカードと判断。一発レッドの場合は懲罰規定の関係で2試合出場停止が濃厚で来季開幕節も出場停止の可能性があったが、累積警告で最終節のみが出場停止となるにとどまった。
その後は広島が攻勢を強めていくと前半45+4分、MF川辺駿がMF中野就斗のクロスに反応するとDFファン・ウェルメスケルケン・際との競り合いを制してヘディングシュートで同点弾。1-1で折り返した後半11分にはMF中村草太が川辺のスルーパスに抜け出して逆転ゴールを奪った。
川崎Fは後半36分、2016年から所属して今季限りで契約満了となるGKチョン・ソンリョンを投入。同じく功労選手で今季限りで引退するGK安藤駿介もベンチに入っていたが、この試合での出場はなかった。
試合はそのまま終わり、広島が2連勝を飾った。
