アメリカ西部カリフォルニア州のパーティー会場で銃撃事件があり、4人が死亡、10人がけがをしました。会場では当時、子どもの誕生日会が開かれていました。警察当局によりますと、カリフォルニア州北部ストックトンで現地時間29日午後6時前、銃撃事件がありました。現場は家族の集まるパーティー会場で、子どもを含む14人が撃たれ、このうち4人が死亡したということです。死亡した被害者の中に子どもが含まれているかは分かってい