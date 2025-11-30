子どもから「このぬいぐるみがほしい」と渡されたが…これは一体なんのキャラ？困り果てた母親のSOSに、たくさんのXユーザーが協力。SNSの“良い面”が発揮された結末が大きな話題となっている。 【写真】これが正解めっちゃ似てるやん！あなどれない5歳児の画力 困った状況に陥ったのは、2児の母である「藁にもすがるクッカ」（@Orlando_Orlind）さん。先日、5歳の息子さんが「このぬいぐるみがほしい」と、