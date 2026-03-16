千葉県市川市動植物園が15日、公式Xを更新。話題のニホンザル・“パンチくん”ことパンチの近況を報告し、母親代わりのぬいぐるみ“オランママ”なしで遊ぶ“ヤンチャ”な姿を公開した。【動画】「大きくなりましたね」“ヤンチャっぷり全開”オランママなしで遊ぶ子ザルのパンチくん投稿では、飼育員が「最近のパンチは木の枝で遊ぶのが好きです。今日は私たちが朝から立てた枝で早速遊ぶなど、ヤンチャっぷり全開です。