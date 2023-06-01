【ディズニーキャラクター「Nuiパン」第7弾】 4月25日 発売予定 価格： ぬいぐるみS サンドウィッチ 各2,640円 ぬいぐるみS ちぎりパン 2,970円 マスコット サンドウィッチ 各2,200円 マスコット ちぎりパン 1,980円 タカラトミーアーツは、ぬいぐるみ「ディズニーキャラクター『Nuiパン』」第7弾を4月25日