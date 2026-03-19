【ムーミン ぬいぐるみマスコット3】 3月27日 発売予定 価格：1回500円 キタンクラブは「ムーミン ぬいぐるみマスコット3」を3月27日に発売する。価格は1回500円。 本製品は「ぬいぐるみマスコット」として「ムーミン谷の仲間たち」から困り顔のムーミン、スナフキン、バッグを持ったニョロニョロに加え、ムーミンやしき、ご先祖さまを約70ʍ