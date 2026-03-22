100円ショップダイソーで“魔法の粉”として話題となっている酸素系漂白剤の「過炭酸ナトリウム（粉末タイプ）」の活用術3選がTikTokに投稿され、動画再生66万回以上、1万9000「いいね！」が付く反響を呼んでいる（19日午後3時時点）。【写真一覧】キレイさっぱり！ダイソーの“魔法の粉”を使った神ワザ3選ズボラ掃除テクを紹介している、ともさん（@tomo_kurashi10）が「なんと、コレはダイソーで買える神アイテム」とコメ