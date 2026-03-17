「パンチ」の写真を使った公式LINE（ライン）スタンプ（市川市提供）千葉県の市川市動植物園で、オランウータンのぬいぐるみを母親代わりに抱く姿が話題のニホンザル「パンチ」を巡り、市川市は17日までに、同園への寄付方法をまとめたガイドラインを公表した。インターネット上では飼育員をかたり寄付を募る偽アカウントや非公式のグッズ販売が確認されており、被害やトラブルを防ぐ目的という。市公式ウェブサイトから閲覧で