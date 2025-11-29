投資の利益はどこから生まれるのか──その仕組みを理解することは、投資とギャンブルを見極めるカギになります。企業が生む価値の対価か、他の投資家の財布をあてにした値上がり益か。この違いを知ることで、投資の健全性が見えてきます。田内学氏による著書『お金の不安という幻想一生働く時代で希望をつかむ8つの視点』（朝日新聞出版）より一部を抜粋して紹介します。儲けたお金は誰の財布から？「金は天下の回りもの」とは