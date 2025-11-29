Åê»ñ¤ÎÇÉ¼ê¤ÊÀ®¸ùÃÌ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡ÒÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡Ó¡Ä·òÁ´¤ÊÅê»ñ¤«¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤«¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¼ÁÌä¡×¡Ú¸µ³°»ñ·Ï¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤¬»ØÆî¡Û
Åê»ñ¤ÎÍø±×¤Ï¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åê»ñ¤È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¥«¥®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬À¸¤à²ÁÃÍ¤ÎÂÐ²Á¤«¡¢Â¾¤ÎÅê»ñ²È¤ÎºâÉÛ¤ò¤¢¤Æ¤Ë¤·¤¿ÃÍ¾å¤¬¤ê±×¤«¡£¤³¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñ¤Î·òÁ´À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÅÄÆâ³Ø»á¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡Ø¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤È¤¤¤¦¸¸ÁÛ¡¡°ìÀ¸Æ¯¤¯»þÂå¤Ç´õË¾¤ò¤Ä¤«¤à8¤Ä¤Î»ëÅÀ¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÙ¤±¤¿¤ª¶â¤ÏÃ¯¤ÎºâÉÛ¤«¤é¡©
¡Ö¶â¤ÏÅ·²¼¤Î²ó¤ê¤â¤Î¡×¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¤ª¶â¤Ï¾ï¤ËÃ¯¤«¤Î¼ê¸µ¤«¤é¡¢ÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤Î¼ê¸µ¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÍø±×¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤ÎºâÉÛ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©
¤³¤ÎÌä¤¤¤Ï¡¢Åê»ñ¤È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î°ã¤¤¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð³ô¼°Åê»ñ¤ÇÍø±×¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤Ï¼ç¤Ë2¤Ä¤ÎºâÉÛ¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ ´ë¶È¤ÎºâÉÛ
¥È¥è¥¿³ô¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤È¤¹¤ë¡£¥È¥è¥¿¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤È¤¤¤¦°ÜÆ°¤ËÊØÍø¤Ê¾¦ÉÊ¤òºî¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÉô¤¬ÇÛÅö¤È¤·¤ÆÅê»ñ²È¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¸ÜµÒ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤¿Êó½·¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ó¤À·ë²Ì¤À¡£
¢ Â¾¤Î³ô¼ç¤ÎºâÉÛ
´ë¶È¤¬¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢±½¤¦¤ï¤µ¤ä»×ÏÇ¤À¤±¤Ç³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³ô¤òÇä¤ì¤Ð¡¢Íø±×¤Ï½Ð¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸å¤«¤éÍè¤¿ÊÌ¤ÎÅê»ñ²È¤¬¹â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤±¤À¡£
¤â¤¦¾¯¤·Ê£»¨¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥È¥è¥¿¤¬¼¡À¤Âå¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ò³«È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç³ô²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¤À¡£¤³¤ì¤âÅê»ñ¤ÎÍø±×¤Î½Ð½ê¤Ï¡ÖÂ¾¤Î³ô¼ç¤ÎºâÉÛ¡×¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¾Íè¤Î¸ÜµÒ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î´üÂÔ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¡¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼Ò²ñ¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ó¤À·ë²Ì¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢³ô¼°Åê»ñ¤ÎÍø±×¤Ï¡¢¡Ö´ë¶È¤ÎºâÉÛ¡×¤È¡ÖÂ¾¤Î³ô¼ç¤ÎºâÉÛ¡×¤Î2²Õ½ê¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö´ë¶È¤ÎºâÉÛ¡×¤«¤éÍè¤ë¤ª¶â¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤¿·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Êó½·¤À¡£
¤³¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢³ô¼°¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅê»ñ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£Åê»ñ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÍø±×¤Î½Ð¤É¤³¤í¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë2¼ïÎà¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¦Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÊó½·
¡¦Â¾¤ÎÅê»ñ²È¤ò¤¢¤Æ¤Ë¤·¤¿¤ª¶â
¤³¤Î2¤Ä¤Î°ã¤¤¤ò¸«È´¤¯¤³¤È¤¬¡¢¡ÖÅê»ñ¤«¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤«¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ë¡£
·òÁ´¤ÊÅê»ñ¤È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î¸«Ê¬¤±Êý
»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç¡¢¿©ÎÁ¤ä°åÎÅ¡¢½»Âð¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¡ÖÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤¿Êó½·¡×¤ÎÂ¿¤¤Åê»ñ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¡¢¼Ò²ñ¤Î°Ý»ý¤äÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬Åê»ñ¤ÎËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Íø±×¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬¡ÖÂ¾¤ÎÅê»ñ²È¤ò¤¢¤Æ¤Ë¤·¤¿¤ª¶â¡×¤Ç¤¢¤ëÅê»ñ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Åê»ñ²ÈÆ±»Î¤Ç¤¿¤À¡¢¤ª¶â¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¶á¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿Åê»ñ¤Ï¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¡£
¤³¤Î»ëÅÀ¤ò¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅê»ñ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÉÔÆ°»º¡£
²ÈÄÂ¼ýÆþ¤ÏÆþµï¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÂÐ²Á¤À¡£¤³¤Î²ÈÄÂ¼ýÆþ¤òÌÜÅª¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¤â·òÁ´¤ÊÅê»ñ¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾Íè¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤¿ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤«¤¬º£¤è¤ê¹â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡×¤ËÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÀ¤¬¶¯¤¤¡£
¶ä¹ÔÍÂ¶â¤âÆ±ÍÍ¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÍÂ¤±¤¿¤ª¶â¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤Ø¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤Ë»È¤ï¤ì¡¢¿·¤·¤¤¹©¾ì¤ä½»Âð¤¬ºî¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿·À½ÉÊ¤ä²÷Å¬¤Ê½»´Ä¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÍÂ¶â¤ÎÍøÂ©¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤¿Êó½·¡×¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÅê»ñ²È¤ò¤¢¤Æ¤Ë¤·¤¿¤ª¶â¡×¤Ï°ìÀÚ´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¶ä¹ÔÍÂ¶â¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤È¤ÏÌµ±ï¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¤äFX¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤é¤âÅê»ñ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÍø±×¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÅê»ñ²È¤¬¹â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡×¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤ËÎ®Æ°À¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¦°ìÄê¤ÎÌò³ä¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄ¾ÀÜÀ¸¤ß½Ð¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅªÍ×ÁÇ¤¬¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢Åê»ñ¤Î·òÁ´À¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼ÁÌä¤¬Æ³¤½Ð¤»¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÍø±×¤Ï¡¢Ã¯¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤¿Êó½·¤Ê¤Î¤«¡©¡×
¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¤¦¤Þ¤¯Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Åê»ñ¤ä¡¢À¸³è¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤¬¡Ö¤ª¶â¤òÊ§¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¾¦ÉÊ¤ä»ö¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·Ù²ü¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£º¾µ½¤Î²ÄÇ½À¤µ¤¨¤¢¤ë¡£
ÃÍ¾å¤¬¤ê±×¤Ð¤«¤ê¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÅê»ñ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¹â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃ¯¤«¡×¤¬¸½¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£ÇÉ¼ê¤ÊÀ®¸ùÃÌ¤Ë¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ÎºâÉÛ¤ò¤¢¤Æ¤Ë¤·¤¿Åê»ñ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Â¾¿Í¤ÎºâÉÛ¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎºâÉÛ¤âÃ¯¤«¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢°ìÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â·òÁ´¤ÊÅê»ñ¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×
¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅª¤ÊÅê»ñ¤ò°ì³µ¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò·òÁ´¤ÊÅê»ñ¤Èº®Æ±¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤À¡£
º£¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈ¯µÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÀ¤Î¹â¤¤Åê»ñ¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤½¤ì¤â»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢³Êº¹¤Î¸ÇÄê²½¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄÆâ ³Ø
¸µ¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¥È¥ì¡¼¥À¡¼