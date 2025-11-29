この漫画は書籍『娘が23歳年上の彼氏を連れてきました』（著者：蟹乃 まよ）の内容から一部を掲載しています（全17話）。 ■これまでのあらすじ男性恐怖症に悩みながらも克服し明るくなりつつあった娘。そんな娘が連れてきたのは、23歳年上の男性だった。母は反対を続けるが、娘の幸せを願い、もう一度娘の彼氏と話してみることを決めた。しかし世間ではやはり「10代の子に手を出す大人は普通じゃない」と考えられているようで…ネ