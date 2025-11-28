かつて「一億総中流」と呼ばれた時代は遠い過去となり、消費行動が極端な二極化を見せる2025年。日本の小売業界は、歴史的な構造転換の只中にある。人口減少による労働力の枯渇は、もはや「人海戦術」による店舗運営を不可能にし、常態化したインフレ圧力は消費者の財布の紐を固く結ばせた。この二重苦に対し、従来のような「そこそこの品質で、そこそこの価格」を掲げる中庸なスーパーマーケットは、存在意義を失い、淘汰の波に飲