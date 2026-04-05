今でこそ日本中にあるスーパーマーケットだが、この名称を日本で初めて使ったのは1952年に大阪・京橋に開店した京阪スーパーマーケットだと言われる。【写真】さとうグループホームぺージには…（あちこさん提供）そして今、SNS上で注目を集めているのは、なんと360年の歴史を持つというスーパーマーケット。きっかけになったのはあちこさん（@unayomeachico）が「めっちゃ二度見した360年ガチやった」と紹介したフレッシュバザ