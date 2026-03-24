コスパ最強スーパーとして人気のロピア。精肉コーナーも魅力ですが、実は注目したいのが“味付け肉”の種類の豊富さです。焼くだけでメインのおかずが完成する手軽さと、ボリューム満点のパックが魅力で、忙しい日の夕飯や週末のお家焼肉にもピッタリです。今回はロピアで見つけた気になる味付け肉を実食レビュー。実際の味や特徴を紹介していきます。売り場いっぱいに並ぶ味付け肉。大容量パックでさまざまな味付け肉がズラ