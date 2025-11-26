パート先のベテランである高山さんと、仕事中の態度や金銭問題で揉めごとが起こってしまいます。川島は、同僚の藤井さんに相談をされ、この状況を打開しなければと決意を固めます。『お金貸しておばさん』第1話をごらんください。 仕事にささやかな充実感を覚える主人公・川島。ある日、いつも明るかった藤井さんが、突然「働くのが苦しくて...」と涙ぐんでいました。川島自身も、誰にも話せずにいたできごとがありました