パート先のスーパーで【不穏】明るいママ従業員が「しんどい」と漏らすワケ｜お金貸しておばさん【ママリ】

パート先のベテランである高山さんと、仕事中の態度や金銭問題で揉めごとが起こってしまいます。川島は、同僚の藤井さんに相談をされ、この状況を打開しなければと決意を固めます。『お金貸しておばさん』第1話をごらんください。

仕事にささやかな充実感を覚える主人公・川島。ある日、いつも明るかった藤井さんが、突然「働くのが苦しくて...」と涙ぐんでいました。川島自身も、誰にも話せずにいたできごとがありました。

距離を置きたい「お局おばさん」

私が近所のスーパーでパートとして働き始めて、もう3年が経ちました。



30代も半ばに差し掛かって、体力が落ちてきたなと思うことは増えましたが、それでも毎朝の開店準備の空気感は好きでした。静かな少し肌寒い店内で、棚に商品を並べている時間が、なんとも言えず充実しているように感じるのです。



ここは、私にとって比較的穏やかに働ける場所---のはずでした。そう、”高山さん”に関わらなければ。



高山さんはパート歴10年以上のベテラン。仕事上は頼れる人ですが、誰もが少し距離を置いてしまうような存在でした。機嫌が悪いと必要以上に扉を勢いよく閉めたり、カートを乱暴に扱ったり、あいさつをしても返ってこないことが多いのです。



それでも私は「仕事上の関係だから」と割り切って、なるべく刺激しないように接していました。

ベテランの圧力

そんなある日、休憩室でお茶を入れていると、パート仲間の藤井さんが、そっと近づいてきました。藤井さんは2人の子どもを育てているシングルマザーで、いつも明るく、爽やかな笑顔が印象的な人。私より少し年下ですが、仕事がていねいで尊敬できる人です。そんな藤井さんにしては珍しく、このときはうつむいて目が泳いでいました。



藤井「川島さん……ちょっといいですか？」

私「うん、どうしたの？」

藤井「その……高山さんのことで……最近しんどいんです」



その瞬間、胸の奥がざわつきました。



私「なにかあったの？」

藤井「この前ミスをしてしまった時に叱られて、そのあとは何をしても無視されていて......」



藤井さんの肩は小刻みに揺れていました。2人の子どもを育てながら働いている彼女は強い人です。それでも、毎日職場で理不尽な扱いを受けていたら、心がもたなくなるのも当然だと思いました。



私「大丈夫？ 少し座ろうか」

藤井「……すみません。誰に相談していいか分からなくて。毎日顔色を伺いながら働くのが苦しくて……」



その言葉を聞いて、胸の奥がチクリと痛みました。私も、実は高山さんについて誰にも言えていないことがありました。実は最近、高山さんから「お金を貸して」と言われて、とても戸惑ったのです。



私も高山さんのことで困っている今、藤井さんとは困りごとを分かち合いたいと思いました。困ったお局的存在である高山さんを、なんとかしたいと考えたのです。

あとがき：大切な職場環境

職場のちょっとした空気の変化は、毎日そこで働く私たちにとって大きなストレスになりますよね。今回描かれたのは、そんな「言いにくいけれど確かに存在する苦手な人」との距離感でした。



職場によくいる「ちょっと付き合いにくい人」、あなたはどのように関わっていますか？



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: _x_rk_

（配信元: ママリ）