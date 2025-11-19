札幌・中央警察署は2025年11月19日、窃盗の疑いで住所不定、自称・無職の男（51）を現行犯逮捕しました。男は19日午前5時50分ごろ、札幌市中央区のディスカウントストアで、プリン1点（販売価格615円）を盗んだ疑いが持たれています。店の関係者が、男がショルダーバッグに商品を入れて、会計をせずに退店しようとしたところを取り押さえ、警察に引き渡しました。調べに対し男は、「間違いありません」と容疑を認めていて、