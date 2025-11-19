両毛システムズは高い。光通信のグループ会社が１８日付で関東財務局に提出した大量保有報告書で、両毛システム株を５．０１％（共同保有分を含む）取得したことが判明した。保有目的は「純投資」としている。報告義務発生日は１１月１１日。これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS